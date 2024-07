Filho de Nicolas Cage é preso por suposta agressão com arma mortal - Foto: Reprodução

Filho de Nicolas Cage é preso por suposta agressão com arma mortalFoto: Reprodução

Publicado 11/07/2024 18:21 | Atualizado 11/07/2024 18:23

Weston Cage, filho do ator Nicolas Cage, foi preso em uma delegacia de Los Angeles na última quarta-feira (10). Acusado de agressão com arma mortal, Weston foi detido por causa de um mandado emitido após um incidente no início do ano, conforme informações divulgadas pelo site da revista People.



Para garantir sua liberdade, Weston precisou pagar uma fiança de US$ 150 mil, equivalente a cerca de R$ 816 mil. O jovem ficou detido por apenas algumas horas antes de conseguir reunir o valor necessário para a sua liberação.



Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes específicos sobre o incidente que levou à prisão. No entanto, circula na imprensa que a situação tenha relação com um episódio ocorrido em 28 de abril, quando Weston se envolveu em uma briga com sua mãe, Christina Fulton, na casa dela em Los Angeles.

Na ocasião anterior, a polícia registrou um relatório de agressão. Ela afirmou que tentou ajudar o filho durante um colapso mental, resultando em uma experiência traumática, mas ressaltou seu desejo de apoiar Weston na busca pela melhora.



Além disso, não é a primeira vez que Weston Cage enfrenta problemas com a lei. Em 2017, ele foi preso por dirigir alcoolizado e atropelar uma pessoa, adicionando mais um episódio conturbado ao seu histórico de conflitos.