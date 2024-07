Casamento às Cegas: Ingrid relata ?abuso sexual? de Leandro: ?Tenho Nojo? - Foto: Reprodução

Casamento às Cegas: Ingrid relata ?abuso sexual? de Leandro: ?Tenho Nojo?Foto: Reprodução

Publicado 11/07/2024 20:10 | Atualizado 11/07/2024 22:17

Ingrid Santa Rita, conhecida por sua participação na quarta temporada de "Casamento às Cegas", quebrou o silêncio sobre um episódio extremamente doloroso envolvendo seu ex-companheiro, Leandro. Em um vídeo postado nas redes sociais, ela revelou que teria sido sexualmente abusada por ele, detalhando o assunto.

"Não desejo isso pra absolutamente ninguém", começou ela em um vídeo publicado no Instagram. "Minha relação com o Leandro foi uma relação que se originou do programa Casamento às Cegas. Foi uma relação com dificuldades iniciais, essa questão sexual sempre se arrastou até o final da nossa relação, mas sabíamos lidar com isso de forma até saudável".

O casamento, segundo Ingrid, foi construído com base em respeito e consensualidade. “A gente foi se curando, se unindo, unindo e a gente casou. Casamos felizes e foi tudo muito sincero. Posterior a isso, tivemos muitas relações, todas consensuais. Ele sempre me respeitou, inclusive na gravação do programa”, afirmou.

No entanto, as dificuldades sexuais se tornaram insustentáveis com o tempo e Ingrid revelou que o abuso começou quando ela sugeriu um distanciamento para que Leandro pudesse se tratar. "O abuso, o estupro, porque essa é a palavra, começou a acontecer a partir do momento em que eu tivesse recorte, conversei com ele e ele esperava eu dormir para tentar resolver o problema", contou.

Esse comportamento violou profundamente a confiança entre eles, levando a ex-reality a expor a verdade sobre sua dolorosa experiência. "Ele 'esqueceu' que precisava me avisar. Precisava ser consentido, como até então era. Acordava com ele me ch*pando. Com todas as práticas possíveis, numa tentativa insana de resolver o problema", recordou.

Leandro disse para a ex que pararia, mas seguia tentando. "Eu colapsei. Ele tentou de novo, por diversas vezes. Quando houve a última tentativa, que eu fiquei numa posição que fiquei sem entender porque eu estava assim, eu gritava: 'não toca mais em mim, não quero que você toque em mim'", relembrou a arquiteta, que desmaiou no dia.

A ex-participante de Casamento às Cegas deu um ponto final na relação, mas passou a ser perseguida por Leandro. "Qualquer pessoa que passa por um abuso sexual, por um estupro, ela não quer conviver com o agressor dela. Isso me apavorava de um jeito que não sei dizer para vocês", confessou.

Por fim, a famosa explicou que decidiu tornar o caso público a partir do episódio final do reality show, que consistia num reencontro, sendo a forma que ela encontrou para se proteger. Ela também registrou boletim de ocorrência. "Estou protegida pela Lei Maria da Penha e me doeu muito [...] Mas eu vou ser feliz de novo e talvez agora de uma forma honesta, segura e respeitosa", garantiu.