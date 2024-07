Amanda Meirelles - Reprodução/Instagram

Amanda MeirellesReprodução/Instagram

Publicado 11/07/2024 20:59 | Atualizado 11/07/2024 21:04

Amanda Meirelles, vencedora do BBB, voltou a aparecer nas redes sociais após um período de ausência e, frustrada, explicou o motivo do sumiço. Conforme relato da famosa, os fãs precisaram ter paciência até que a médica consiga resolver suas pendências e voltar com tudo para suas redes sociais.

“Queria fazer ‘a misteriosa’ dizendo que estou sumida porque vou lançar um projeto novo. Porém, na verdade, estou sendo trollada pelas tecnologias. Meu celular depois que eu atualizei ele pra nova versão do iOS simplesmente sumiu com umas 50 mil mídias que eu tinha salvo. E aí eu tô tentando recuperar”, disse Amanda, visivelmente frustrada.



A ex-sister também compartilhou as dificuldades que vem enfrentando com as redes sociais. “Tá bem complicado até porque o próprio Instagram também ele tá toda hora travando deve ser sei lá uma quinta vez que eu tô tendo que reiniciar meu celular para conseguir postar esse vídeo porque simplesmente trava e não consigo fazer mais nada. Chateada”, revelou. A situação tem sido um verdadeiro desafio para Amanda, que depende das plataformas para se comunicar com seus fãs.



Os problemas não param por aí. Amanda contou que teve mais um contratempo ao tentar trocar de celular. “Tava p*ta com a minha operadora de celular, porque eu fui tentar retirar um aparelho novo e não consegui, porque apareceram faturas de 2022, de um centavo, que eu não faço nem ideia, né? Mas não consegui retirar mesmo pagando na hora”, desabafou. A situação se tornou ainda mais estressante e contribuiu para sua frustração.



Amanda concluiu seu desabafo falando sobre o impacto desses problemas em sua rotina. “A minha função de blogueira está um pouco comprometida”, ponderou. “Então, tenho bruxismo, aí travou aqui [apontou para o maxilar], já me deu dor de cabeça… Ou seja, tô em um momento que eu tenho licença poética pra estar estressada, pra tomar um relaxante muscular e ficar de boinha”, lamentou.