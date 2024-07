Após expor mensagem de Yuri Lima, MC Mirella pede desculpas a Iza - Foto: Reprodução

Após expor mensagem de Yuri Lima, MC Mirella pede desculpas a IzaFoto: Reprodução

Publicado 11/07/2024 20:40 | Atualizado 11/07/2024 21:40

MC Mirella foi uma das celebridades que não escondeu sua indignação com a traição de Yuri Lima, exposta recentemente por Iza, que está grávida do atleta. A funkeira, 'no calor do momento' ainda decidiu revelar que recebeu mensagem do meio-campista do Mirassol enquanto ele ainda namorava a artista, mas optou por ignorá-las. Agora, arrependida, ela pediu desculpas à cantora nesta quinta-feira (11).



Mirella explicou porque não contou a Iza sobre as mensagens de Yuri assim que as recebeu. "Na época, eu não mandei mensagem para ela falando porque ela não ia ver, com 20 milhões de seguidores, e porque pensei: 'ela está no começo da gestação, não nesse momento. Vou ignorar esse cara'. Se acontecesse alguma coisa, como eu iria me perdoar depois?", iniciou a ex-Fazenda.



A mãe de Serena expressou sua frustração com a repercussão do caso, revelando que ficou bastante abalada e chamando Yuri Lima de 'pilantra'. "Por isso que eu disse que foi na euforia. Todo mundo só falava disso aqui em casa e, por isso, acabei falando. Me desculpe se isso possa ter causado mais dor nela, porque realmente foi na intenção de esculhambar esse cara, mas não soube me expressar direito", concluiu.



Para quem não acompanhou, Mirella revelou que recebeu mensagem do atleta quando estava em um relacionamento com Iza. "Ele tinha me mandado mensagem logo quando saiu que ela estava grávida. Fui ver agora e ele apagou. Passada!", contou a funkeira nos comentários de pronunciamento da artista.

VEJA: MC Mirella explica o motivo de não ter exposto as mensagens que recebeu de Yuri Lima para IZA e se desculpa por ter falado agora sobre o assunto: "Desculpa por isso, isso pode ter causado mais dor nela, na verdade foi na intenção de esculhambar esse cara". pic.twitter.com/8sSLvZGmUA — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) July 11, 2024