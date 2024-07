Rodrigo Godoy e Preta Gil - Reprodução / Instagram

12/07/2024

O casamento de Preta Gil com o personal trainer Rodrigo Godoy terminou há pouco mais de um ano, mas ele ainda carrega uma lembrança permanente: uma tatuagem do rosto da cantora em seu braço. Na última quinta-feira (11), o influenciador abordou o assunto durante uma interação com seus seguidores nas redes sociais.

Em seus stories do Instagram, ele compartilhou a pergunta certeira de um fã: "Já removeu sua tattoo?", perguntou um internauta. Sincero e direto ao ponto, ele rebateu: “Ainda não, mas em algum momento vai acontecer. Estou organizando isso aí”, garantiu o profissional de educação física.



A tatuagem, que ocupa grande parte do bíceps de Rodrigo, retrata Preta Gil como uma mulher indígena, com cocar e pinturas vermelhas no rosto. Feita em 2018, quando o casal ainda estava junto, a arte simbolizava a ligação entre eles. Porém, desde a separação, a remoção da tatuagem tem sido uma questão recorrente nas redes sociais do personal trainer.



Os primeiros rumores sobre o fim do casamento surgiram em abril de 2023, quando o rapaz havia supostamente deixado a casa. Preta e Rodrigo foram casados por sete anos e, segundo boatos, a cantora teria retirado o comando de suas contas bancárias das mãos do ex-marido, que estaria frequentando baladas enquanto ela enfrentava um tratamento contra o câncer no intestino.



Confirmando os rumores, Preta Gil veio a público para falar sobre a separação. Em uma entrevista ao programa Mais Você, da Globo, ela revelou que tomou a decisão de se separar enquanto estava internada no hospital. "Não é fácil, foi uma das dores mais profundas que senti na vida, porque existia muito amor. Depositei nele muito esse lugar de cuidado e cuidar de mim, eu projetei muito isso, é uma coisa pra gente repensar", revelou na época.