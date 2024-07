Vídeo: Nova era? Anitta surpreende ao planejar carreira de Melody - Foto: Reprodução

Vídeo: Nova era? Anitta surpreende ao planejar carreira de MelodyFoto: Reprodução

Publicado 12/07/2024 11:06 | Atualizado 12/07/2024 11:08

Quem não lembra das trocas de farpas entre Melody e Anitta que, até um tempo atrás, movimentavam a mídia musical? Agora, tudo indica que as cantoras optam por trabalhar juntas. Inclusive, parece que a artista internacional tem um novo projeto: a carreira da jovem de 17 anos.



Aliás, Melody compartilhou em seu Instagram um trecho de uma reunião de sua equipe com participação de Anitta disparando elogios para a adolescente. “Eu tenho uma visão de que ela tem um potencial para ser a maior artista do Brasil, assim, de voz, de talento, de beleza, eu acho que ela pode vender muita coisa de marca, tudo, todos os quesitos que um artista precisa”, iniciou.



A famosa seguiu citando pontos favoráveis: “Desenvoltura para falar, se quiser apresentar um show, se quiser fazer um programa de TV, se quiser uma marca, tudo, ela preenche todos os quesitos que um artista precisa. Então, quando isso acontece, a gente só precisa lapidar, que foi o que fizeram comigo”, explicou.



“Da minha visão, o trabalho que a gente faz [sua assessoria], que a gente poderia somar agora na Melody, é de fazer um trabalho de uma profissional de respeito e credibilidade adulta mesmo”, opinou. Apesar disso, a Girl From Rio explicou que também entende a necessidade da cantora de viralizar com assuntos polêmicos.



Por fim, Anitta mencionou as famosas rixas entre ela e a jovem artista que já deram o que falar nas redes sociais. “Brincadeiras à parte, a gente está sempre aí fazendo, trocando farbas na internet, mas isso faz parte dos engajamentos, meu e dela”, ponderou.



Na legenda, Melody instigou os seguidores: “Se a maior do Brasil falou quem sou eu pra descordar. Vem muitas novidades por aí, aguardem”, declarou ela. Nos comentários, fãs reagiram aos elogios. “Mulher reunião não é pra postar não (risos)”, aconselhou um. “Se fosse a Anitta me elogiando, eu postava sim!”, rebateu outra.