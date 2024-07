Silvia Abravanel relembra período em que foi expulsa de casa - Reprodução / Instagram

Publicado 12/07/2024 10:32 | Atualizado 12/07/2024 10:55

Na última quinta-feira (11), Silvia Abravanel recorreu às redes sociais para desabafar após enfrentar sérios problemas com uma companhia aérea. A herdeira de Silvio Santos teve seu voo cancelado inesperadamente e revelou que pretende tomar medidas legais contra a empresa, alegando ter sido desrespeitada.

Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a apresentadora explicou que estava no aeroporto para embarcar de São Paulo para Confins, Minas Gerais, quando o voo atrasou. Para piorar a situação, ela relatou que a conexão em Governador Valadares, onde desceria para assistir ao show de seu noivo, Gustavo Moura, foi cancelada. Silvia lamentou o ocorrido e destacou o impacto negativo para ela e os demais passageiros.



A herdeira contou que ela e outros envolvidos tentaram resolver a situação, mas não foram ouvidos pela companhia. Para piorar, um funcionário chegou a ameaçar chamar a polícia. “A companhia foi extremamente desrespeitosa comigo, com o Gustavo e com alguns passageiros, que inclusive estavam com criança ali”, revelou.

Frustrada, a famosa detalhou: "Uma atendente do balcão ameaçou chamar a Polícia Federal para gente no aeroporto, sendo que a culpa não é nossa. A responsabilidade não é nossa", destacou. Silvia também relembrou que estava com o pé lesionado e não recebeu ajuda da empresa.



Silvia concluiu seu desabafo afirmando que processará a companhia aérea. "Eu vou processar. Eu vou entrar com processo porque é um direito que eu tenho, que o Gustavo tem e eu espero que todos os outros passageiros façam o mesmo", declarou.

Vale lembrar que recentemente Silvia Abravanel assinou contrato com a TV Record e fará uma participação especial em um game show da emissora concorrente, o programa "Acerte ou Caia".