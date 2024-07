Fátima Bernardes posta cliques com Túlio Gadelha - Reprodução

Publicado 12/07/2024 12:28 | Atualizado 12/07/2024 12:31

Fátima Bernardes emocionou os seguidores ao escrever uma declaração especial para seu namorado, Túlio Gadêlha, em um #TBT cheio de amor e nostalgia. Nas redes sociais, a apresentadora relembrou fotos dos momentos marcantes ao lado do político, destacando que ultimamente têm encontrado menos tempo para estar juntos devido aos compromissos profissionais intensos de ambos.



"O #TBT de hoje é todo dele, que logo me conquistou. Nosso ano tem sido com muito menos encontros do que gostaríamos. O trabalho nem sempre nos permite estar juntos. Mas o que é missão, não se discute", iniciou, desabafando sobre a realidade que enfrentam.



Apesar das dificuldades impostas pela agenda movimentada, Fátima Bernardes mostrou-se resignada e focada nos sonhos em comum: "O objetivo de sempre corrermos atrás do melhor pra nós e pros outros é mais um dos motivos pra compartilharmos a vida. E como diz a música de Geraldo Azevedo, 'o olho de Deus é mágico, espanta tudo que é trágico, mas só chora por amor'. Que tenhamos muitos motivos pra sorrir, como nessas fotos", declarou.



No último Dia dos Namorados, a comunicadora já havia mencionado a distância que enfrentam, lamentando não poderem passar a data juntos. Desde que assumiram publicamente o relacionamento em 2017, Fátima Bernardes, aos 61 anos, e Túlio Gadêlha, aos 36, a famosa já enfrentou diversas críticas pela diferença de idade.