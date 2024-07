Nego Di e esposa - Foto: Reprodução

12/07/2024

Nesta sexta-feira (12), Gabriela Sousa, esposa do influenciador Nego Di, supostamente foi presa em flagrante durante uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. A ação do órgão visa investigar a suspeita de lavagem de R$ 2 milhões por meio de rifas virtuais ilegais. Inclusive, Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no litoral catarinense.

A informação é de que os agentes apreenderam dois veículos de luxo pertencentes ao casal, além de uma arma de uso restrito das Forças Armadas, que não possuía registro. Apesar de o Ministério Público não ter divulgado oficialmente os nomes dos investigados, a imprensa confirmou a identidade com os advogados de Nego Di e Gabriela Sousa, que não se livrou durante a investigação e já teria sido detida.

A operação tem como objetivo acessar redes sociais, coletar celulares e documentos para determinar a extensão dos crimes e o valor exato arrecadado pelo casal. Com a autorização da Justiça, o Ministério Público conseguiu o bloqueio de bens dos investigados, além da indisponibilidade de bens de terceiros relacionados aos fatos em apuração.

Os advogados do casal, Hernani Fortini, Jefferson Billo da Silva, Flora Volcato e Clementina Ana Dalapicula, emitiram uma nota à imprensa sobre o caso: "A defesa esclarece que até o presente momento não teve acesso aos autos do inquérito conduzido pelo Ministério Público. Portanto, qualquer divulgação de informações carece de cautela para evitar uma condenação prévia e irreparável à imagem dos investigados", afirmaram. Eles ainda reforçaram a presunção de inocência da dupla.