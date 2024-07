Nego Di - Foto: Reprodução



Publicado 12/07/2024 15:02 | Atualizado 12/07/2024 16:13

O influenciador Nego Di e sua esposa, Gabriela Sousa, estão envolvidos em uma nova polêmica e dessa vez é caso de polícia! O casal está sendo investigado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul por suspeita de lavagem de R$ 2 milhões. Na manhã desta sexta-feira (12), mandados de busca e apreensão foram cumpridos na residência da dupla, visando esclarecer valores supostamente obtidos em rifas virtuais ilegais promovidas pelo ex-BBB.



A defesa de Nego Di e Gabriela, representada pelos advogados Hernani Fortini, Jefferson Billo da Silva, Flora Volcato e Clementina Ana Dalapicula, já afirmou em nota que ainda não teve acesso aos autos do inquérito. No entando, destacaram que "a inocência dos investigados será provada em momento oportuno", presumindo que a dupla não é culpada pelos supostos crimes.

"A defesa esclarece que até o presente momento não teve acesso aos autos do inquérito conduzido pelo Ministério Público. Portanto, qualquer divulgação de informações carece de cautela para evitar uma condenação prévia e irreparável à imagem dos investigados", declararam em nota à imprensa sobre o caso.



Já o promotor de Justiça Flávio Duarte, responsável pela investigação, informou que Gabriela Sousa teria sido presa em flagrante. Além dela, dois veículos de luxo e uma arma de uso restrito das Forças Armadas, sem registro, foram apreendidos. O objetivo da operação é também recolher documentos, celulares e mídias sociais para determinar a extensão dos possíveis crimes. A Justiça já ordenou o bloqueio de bens e valores do casal e de terceiros relacionados ao caso.



Vale destacar que Dilson Alves da Silva Neto, mais conhecido como Nego Di, é um comediante que ganhou fama ao participar do Big Brother Brasil em 2021 como integrante do grupo Camarote. Após o reality show, ele passou a promover rifas nas redes sociais, prática agora investigada pelo MP. Além das atuais acusações, Nego Di já enfrentou sanções por divulgar fake news, tendo sido obrigado a apagar publicações falsas sobre enchentes e sendo proibido de repetir as afirmações sob pena de multa.