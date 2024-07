Iza confirma participação em entrevista com Pedro Bial - Foto: Reprodução

Iza confirma participação em entrevista com Pedro BialFoto: Reprodução

Publicado 12/07/2024 13:06 | Atualizado 12/07/2024 13:07

Desde que revelou sua decisão de terminar o namoro com Yuri Lima, após descobrir uma traição durante a gestação, Iza tem sido o centro das atenções. Antes do turbilhão pessoal, a artista concedeu uma entrevista ao "Conversa com Bial", que será transmitida pela Globo em breve. Os fãs, divididos entre apoio e preocupação, tentaram até mesmo impedir a exibição do episódio, gravado antes do alvoroço.



Apesar das polêmicas que envolvem sua vida pessoal, Iza não deixou de lado seu compromisso profissional. Nas redes sociais, a cantora compartilhou momentos dos bastidores ao lado de Pedro Bial, promovendo sua participação no programa que vai ao ar nesta sexta-feira (12). Utilizando o Instagram, Iza não se pronunciou diretamente sobre a entrevista, mas a publicação deixou claro que mantém sua participação confirmada na atração.

Em uma foto compartilhada na rede social, a famosa exibiu a barriga da gravidez e mostrou-se sorridente ao lado do apresentador Pedro Bial. A cantora apareceu radiante em um vestido branco, destacando momento especial de sua gravidez de seis meses. Mesmo sem legendas, indicou que os telespectadores poderão assistir ao programa, às 23h30, contando com a presença da artista.



Enquanto os fãs pediam o cancelamento da exibição do programa, a emissora decidiu editar a entrevista para preservar a imagem de Iza após a polêmica. Em comunicado oficial, garantiram que a conversa passou por ajustes para respeitar a sensibilidade da cantora. Para a imprensa, a produção informou que a entrevista irá ao ar, mas, como todo conteúdo pré-gravado, foi cuidadosamente editada.