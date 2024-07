Bella Campos - Reprodução / Instagram

Bella CamposReprodução / Instagram

Publicado 12/07/2024 14:30 | Atualizado 12/07/2024 14:31

A atriz Bella Campos arrancou risadas dos seguidores ao publicar um vídeo em resposta a um comentário crítico sobre sua aparência. Através das redes sociais, Bella mostrou que sabe lidar com as críticas de forma leve e bem-humorada. "Só eu que procuro e procuro a beleza dessa mulher e não acho?", escreveu uma seguidora. A atriz, sem perder a pose, respondeu com muito charme e risadas.



No vídeo, Bella Campos rebateu o comentário da internauta com uma resposta espirituosa: "Realmente, amiga. Eu acho que [a beleza] está toda em você, entendeu? Aí, não sobrou para mim". O bom humor da atriz conquistou os seguidores, que encheram a publicação de mensagens de apoio e elogios, destacando sua postura elegante e descontraída.



Nos comentários, fãs da intérprete de Jenny na novela "Vai na Fé" (2023) defenderam a artista. "Ela tem a beleza natural, sem procedimentos iguais a todas as mulheres hoje em dia. Por isso se torna muito linda", declarou uma seguidora. Outra fã completou: "Bella representa a beleza brasileira, além de bonita é super talentosa". A simpatia da atriz também foi destacada: "Linda e simpática até para responder as doidas, ela é uma lady".



Mais cedo, Bella Campos impressionou seus seguidores ao exibir sua boa forma no Instagram. Atualmente, a atriz está nos Estados Unidos para um intercâmbio de inglês e escolheu um look que destacou seu corpo sarado. Usando um top branco, saia estampada laranja e tênis branco, Bella completou o visual com óculos escuros, mostrando seu abdômen definido e arrancando elogios dos fãs.