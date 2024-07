Lucas Guimarães e Carlinhos Maia - Reprodução / Instagram

Lucas Guimarães e Carlinhos MaiaReprodução / Instagram

Publicado 15/07/2024 11:23 | Atualizado 15/07/2024 11:26

A família do humorista Carlinhos Maia está prestes a crescer. Em uma revelação emocionante para seus seguidores no último domingo (14), o influenciador compartilhou que os planos para se tornar pai estão mais próximos do que nunca. Casado com Lucas Guimarães, ele afirmou sentir que este é o momento certo para dar início ao processo de paternidade.



Em seus stories do Instagram ele detalhou o momento oportuno: "Estou com cabeça de grávida. Estamos buscando os trâmites para ter nossos bebês. Vocês vão ser titios e titias muito em breve. Tenho 33 anos, não atropelamos nada. Meu coração tá me dizendo sim, tá na hora de ser pai", iniciou Carlinhos.



O humorista também comentou sobre a decisão de preservar a imagem dos futuros filhos. "Vou ter que cuidar, esconder um pouco das pessoas, trabalhar minha imagem né, queridos, porque vocês são cruéis. E é isso, estou ansioso", afirmou.

Ele brincou sobre possíveis discussões com os seguidores, afirmando que terá que lembrar constantemente que a criação das crianças será um assunto privado. "Já me vejo brigando com vocês por quererem se meter na criação dos meus filhos. Eu vou dizer várias vezes ‘calem a boca, os filhos não são de vocês'", ironizou.



Carlinhos Maia e Lucas Guimarães estão juntos há quase 15 anos, um relacionamento marcado por amor e companheirismo. Recentemente, Lucas presenteou Carlinhos com uma viagem de classe executiva para a Grécia e uma joia exclusiva assinada pelo renomado joalheiro Paulo Teixeira. Com o desejo de formar uma família, tudo indica que o casal está pronto para dar esse grande passo.