Vídeo: ?Não foi traição?, diz ?admiradora? e amante de Yuri, ex de IzaFoto: Reprodução

Publicado 15/07/2024 11:03 | Atualizado 15/07/2024 11:07

Kevelin Gomes, produtora de conteúdo adulto, recentemente envolvida na polêmica separação da cantora Iza e do jogador Yuri Lima, declarou que não considera as conversas que teve com o atleta uma traição. Em entrevista ao programa "Domingo Espetacular", ela pediu desculpas à cantora e à filha dela, revelando ainda que o meio-campista do Mirassol mantinha contato com outras mulheres além dela.



A influenciadora contou que nunca procurou Yuri, afirmando que era ele quem a abordava. Ela tinha conhecimento da gestação de Iza, mas não se importou. "Eu sabia da gravidez. Mas não questionei. Como estava agindo profissionalmente com ele, era uma parte da vida dele que não me interessava", explicou.



A produtora deixou claro que, em sua opinião, a responsabilidade pelo que ocorreu era de Yuri. "A consciência deveria ser dele, não minha. Até porque eu sei que ele não conversava só comigo. Sei de outras pessoas do meu ciclo. Mas não vou fazer essa exposição", afirmou, sugerindo que o ex-namorado da cantora mantinha múltiplos "contatinhos".



Apesar de tudo, Kevelin não reconheceu uma infidelidade. "Não acho que foi traição, porque não houve contato físico depois do relacionamento deles. Houve uma falta de respeito, demais, com as duas, com ela e a filha dela. Mas traição em si, pelo menos me envolvendo, não", afirmou.

Embora não enxergue uma traição, demonstrando ser fã da artista, ela pediu perdão: "Eu até peço desculpas a ela, e à Nala, até dá vontade de chorar. Me emociono pela história. Minha mãe criou sozinha minha irmã e eu, por conta de uma sacanagem como essa", concluiu.