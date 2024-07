Após prisão, esposa de Nego Di paga fiança e se pronuncia nas redes

Nego Di e esposa - Foto: Reprodução

Nego Di e esposaFoto: Reprodução

Publicado 15/07/2024 09:51 | Atualizado 15/07/2024 10:27

No último final de semana, o ex-BBB Nego Di e sua esposa, Gabriela Sousa, foram detidos em uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. A investigação aponta para um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo sorteios realizados pelo humorista nas redes sociais. Gabriela, liberada após pagar fiança de R$ 14 mil, usou as redes sociais na madrugada desta segunda-feira (15) para se pronunciar.



"Sim, estou completamente derrotada, acabada, destruída. Estamos sem conta nenhuma, sem carro, sem nossos celulares. Ele sem Instagram, mas estava tudo bem. Minha felicidade era estarmos juntos, mas agora estou sem ele. Meu único pensamento é no meu marido, nada diferente disso. Obrigada por tudo, amo vocês sempre", desabafou Gabriela, visivelmente abalada.



A influenciadora afirmou estar sem vontade de aparecer nas redes sociais e evitou acompanhar as notícias. "Só quero mesmo agradecer todo mundo, todos nossos amigos, toda a galera que consegui falar. Nesse momento, meu único pensamento é no Dílson (Nego Di). Que a Justiça seja feita", declarou em um vídeo, pedindo apoio aos seguidores e amigos.



Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, teria usado sorteios de prêmios, como dinheiro via Pix e um carro blindado, para lavar dinheiro, segundo o MPRS. Os prêmios eram vinculados a contas de familiares e empresas do casal, configurando suposto esquema ilícito. Além disso, ele é acusado de operar uma loja virtual que teria enganado mais de 370 clientes, resultando em um prejuízo estimado de R$ 330 mil.

