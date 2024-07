Neymar acompanha jogo do Brasil com relógio avaliado em R$ 13 milhões - Foto: Reprodução

Publicado 13/07/2024 16:21 | Atualizado 13/07/2024 16:22

Neste sábado (13), o estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, foi palco de uma festa grandiosa para a apresentação do jogador Philippe Coutinho como novo contratado do Vasco. Cerca de 20 mil torcedores compareceram ao evento, demonstrando toda a paixão pelo clube. Porém, um momento inusitado acabou roubando a cena e virou assunto nas redes sociais: uma homenagem de Neymar Jr.



Neymar, atualmente no Al-Hilal, apareceu nos telões do estádio para parabenizar o amigo e colega de profissão. Contudo, a torcida do “Gigante da Colina” não recebeu bem o atacante, que foi vaiado e xingado por uma grande parte dos presentes. Em contraste, quando Richarlison surgiu para prestar sua homenagem a Coutinho, foi ovacionado pelos torcedores vascaínos, mostrando uma clara preferência.



Nas redes sociais, o episódio rapidamente se tornou viral. “Rapaz, a vaia seca que o Neymar tomou da torcida do Vasco”, disse um internauta surpreso. Outro torcedor expressou sua indignação: “Vasco é história! É camisas negras! Sabemos qual o lado certo da história! Esse aí não nos representa! Jamais serás!”. A repercussão deixou claro que a torcida do Vasco não perdoa, e Neymar foi alvo de muitas críticas e memes.



Apesar do incidente, Philippe Coutinho ficou emocionado com a recepção calorosa da torcida. Em seu discurso, o novo camisa 11 do Vasco agradeceu profundamente: “Obrigado por essa festa maravilhosa. De coração, nunca imaginei nem nos meus melhores sonhos ter uma volta tão festejada. Passa um filme na minha cabeça estar nesse campo. Desde os 7 anos até os 16 anos, passava por trás dessas grades para chegar ao vestiário da base. Depois ia para escola aqui. Sempre foi o meu sonho fazer parte disso, me tornar profissional e jogar diante de vocês. Muito obrigado”.