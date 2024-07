Fernando Mocó e Maraisa - Reprodução / Instagram

Publicado 13/07/2024 15:04 | Atualizado 13/07/2024 15:05

As especulações sobre o término do noivado da cantora Maraisa, da dupla com Maiara, e o empresário Fernando Mocó continuam a render. Neste sábado (13), ambos chamaram atenção ao supostamente trocarem farpas publicamente em suas redes sociais. Embora o motivo do rompimento ainda não tenha sido revelado, as indiretas não param de surgir, dando mais combustível aos rumores.



Quem teria iniciado a troca de indiretas foi Maraisa, que compartilhou um vídeo dançando ao som de Manu Bahtidão. A letra da música escolhida pela cantora não passou despercebida pelos seguidores: “Tomara que ele te leve pra viajar lá pra torre Eiffel, onde você sonhou noivar”. O post rapidamente se espalhou e, horas depois, veio a resposta de Fernando Mocó.



Nos stories de seu Instagram, o empresário publicou uma reflexão que muitos entenderam como uma indireta para a famosa: “Para ser grande primeiro tem que aprender a ser pequeno. Para ser humilde primeiro tem que aprender a ser simples, para ser humano basta ser verdadeiro”. A mensagem não ficou sem resposta por muito tempo, a cantora voltou a se manifestar.



Cerca de uma hora após a publicação do possível ex-noivo, a irmã de Maiara postou uma frase interpretada como uma alfinetada: “Dizem que a sinceridade machuca, mas eu acredito que a mentira faz um estrago muito maior”.

O término do noivado entre os dois começou a ser comentado no início da semana, quando fãs notaram que Maraisa havia deixado de seguir Fernando nas redes sociais e arquivado todas as fotos do casal. Dias depois, a assessoria da artista confirmou que o casamento, que estava marcado para outubro, havia sido adiado. No entanto, não houve qualquer atualização sobre o status do relacionamento.