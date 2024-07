Giovanna escolheu um vestido verde com recortes - Reprodução / Instagram

Publicado 13/07/2024 11:39 | Atualizado 13/07/2024 11:52

Giovanna Lima, ex-participante do BBB 24, comoveu seus seguidores ao aparecer chorando nas redes sociais. A nutricionista mineira, que tem atuado como influenciadora desde que deixou o reality show, explicou a razão de suas lágrimas em interação com os fãs. O motivo, no entanto, surpreendeu os admiradores da ex-sister.

Em um post nos seus Stories do Instagram, a jovem desabafou: "Simplesmente, não sei nem o que dizer. Estou completamente impactada", iniciou ela, revelando que recebeu contato do grupo musical "ForFun", que marcou a juventude de Giovanna. "É uma banda muito antiga e ninguém esperava que eles fossem voltar", revelou.

Emocionada, ela continuou detalhando as idas e vindas do grupo: "A banda separou, voltou e me notou. Não acredito que fui notada pelo ForFun", completou a ex-BBB, emocionada com o reconhecimento e o convite recebido para uma apresentação do grupo. "Se eu morrer, vocês irão me velar?", questionou, arrancando risos de seus seguidores.

Na sequência, ela mesma reconheceu o exagero da situação e, com bom humor, comentou: "Aí, eu morri de chorar. Não teve como (risos)". A banda é formada por Danilo Cutrim, Nicolas Fassano, Rodrigo Costa e Vitor Isensse.