Participante é expulso de reality show após infringir normas militares - Foto: Reprodução

Participante é expulso de reality show após infringir normas militaresFoto: Reprodução

Publicado 12/07/2024 19:26 | Atualizado 12/07/2024 19:28

Fellipe Villas, um dos competidores de "A Grande Conquista 2" (Record), deixou a Mansão do programa no início da tarde desta sexta-feira (12). Segundo um aviso lido por Hadad, Fellipe teve que sair do reality devido a um "processo interno" do Batalhão Militar do Espírito Santo. A nota pedia aos outros participantes que arrumassem as malas de Fellipe e as deixassem no closet.



Em um comunicado oficial enviado à imprensa, a Record esclareceu que a saída de Fellipe se deveu a uma infração de normas militares. "Ele foi encaminhado para a Polícia Militar para os devidos esclarecimentos. Assim, Fellipe deixa a reta final da competição. Toda a repercussão e como os outros conquisteiros reagiram à notícia serão mostradas hoje à noite, ao vivo, com Rachel Sheherazade", informou a emissora.



A saída repentina de Fellipe deixou os demais participantes surpresos e tristes. "Não deu tempo de ele se despedir", lamentou Hideo. Guipa acrescentou que Fellipe tinha uma licença de trabalho até segunda-feira (15) e especulou sobre a necessidade de sua apresentação imediata. Hadad também comentou que Fellipe havia mencionado um processo interno e que um advogado cuidava do assunto fora do reality.



A saída de Fellipe foi especialmente difícil para Taty Pink, que caiu no choro pela perda de seu principal aliado no jogo. Os participantes se perguntaram se Fellipe perderia os prêmios conquistados até então. "Era o sonho dele. Acontecer isso é muito triste", disse Taty, resumindo o sentimento de muitos dentro da Mansão. A reação dos jogadores e o impacto dessa saída inesperada prometem agitar o episódio ao vivo desta noite.