Após dizer que perdoou, Bárbara Evans trocar farpas com Andressa UrachFoto: Reprodução

Publicado 12/07/2024 19:01 | Atualizado 12/07/2024 19:06

A Andressa Urach entrou em uma nova polêmica e dessa vez envolveu o nome da influenciadora Bárbara Evans! Após ter sido mencionada pela ex-Fazenda nas redes sociais , dizendo que perdoou a produtora de conteúdo, a mãe de Arthur Urach resolveu responder a loira. Em seguida, as famosas iniciaram uma troca de farpas!Tudo começou quando Bárbara Evans respondeu se guarda rancor de Andressa Urach e Denise Rocha pelas polêmicas de A Fazenda 6. “Meu coração não tem lugar para coisas ruins. Graças a Deus tenho muitas coisas maravilhosas em minha vida. Aqui não tem espaço para guardar situações constrangedoras. Então, claro que sim, [perdoei]”, revelou.Após repercussão, a artista pornô compartilhou a fala da filha de Monique Evans e respondeu: “Perdoe sempre!”, iniciou ela com um emoji de coração. “Guardar mágoa é como tomar um veneno esperando que outra pessoa morra. Pense nisso”, declarou.Por fim, Barbara Evans se pronunciou sobre o caso: “Claro que perdoei, hoje tenho um marido incrível! Hoje tenho filhos maravilhosos e saudáveis. Consegui construir a minha tão sonhada família. Acham mesmo que vou ficar guardando coisas ruins de 10 anos? Eu nem lembro se vocês querem saber. Mas fico feliz por ter dado entretenimento”, debochou.Para quem não sabe, essa temporada, exibida em 2013, é considerada uma das mais memoráveis pelo público. Bárbara saiu como campeã, mas não antes de travar duras batalhas com Andressa Urach e Denise Rocha. Inclusive, as brigas entre as famosas rendem memes nas redes sociais até atualmente.