Biah Rodrigues e Sorocaba - Reprodução/Instagram

Biah Rodrigues e SorocabaReprodução/Instagram

Publicado 12/07/2024 18:27 | Atualizado 12/07/2024 18:37

A influenciadora Biah Rodrigues, esposa do cantor sertanejo Sorocaba, compartilhou uma experiência difícil após o nascimento de seus filhos gêmeos, Zion e Angelina. A famosa revelou que precisou ser internada na UTI da maternidade por apresentar sinais de pré-eclâmpsia e pressão alta logo após o parto das crianças.



Em nota enviada ao programa Fofocalizando, do SBT, a parceira do artista explicou que, durante sua recuperação, ficou alguns dias na UTI, separada dos filhos recém-nascidos. Zion, um dos bebês, também teria enfrentado complicações e foi internado na UTI neonatal devido a um desconforto respiratório. Felizmente, após observação, todos estão bem e agora se encontram juntos no quarto, recuperando-se do susto inicial.



"Tive que ficar na UTI sem eles. Foi um pesadelo os ver saindo para um lado e eu para o outro. Ao mesmo tempo, eu sabia que Deus estava cuidando de tudo. Oramos e o Senhor restaurou a minha saúde e do Zion. Às vezes, Deus não poupará dos desconfortos do processo para que possamos valorizar o fim”, desabafou Biah, emocionada ao relatar a dificuldade que enfrentou.



Os gêmeos Zion e Angelina nasceram na terça-feira, dia 9, em uma maternidade de São Paulo. Apesar do susto inicial e das complicações que levaram mãe e filho à UTI, a família agora celebra a recuperação e o início de uma nova fase juntos. Os fãs do casal têm enviado mensagens de apoio e carinho, desejando saúde e felicidade para os novos membros da família.