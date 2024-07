Nego Di expõe Felipe Neto após processo: ’Mas o print, ele é eterno’ - Foto: Reprodução

Nego Di expõe Felipe Neto após processo: ’Mas o print, ele é eterno’Foto: Reprodução

Publicado 12/07/2024

Felipe Neto usou suas redes sociais para comentar a operação policial que investiga o humorista Nego Di por suspeita de lavagem de R$ 2 milhões com rifas virtuais. Na tarde desta sexta-feira (12), o youtuber relembrou embates passados com o comediante, que já se estenderam até à justiça, e debochou do caso.

Em seus stories do Instagram, o irmão de Lucas Neto foi direto ao ponto sobre o ex-BBB: "Um dos orgulhos da minha vida é ver a índole das pessoas que vivem fazendo publicações contra mim", disparou no X, antigo Twitter, dando a entender que aproveita o momento em que as máscaras caem.



O influencer continuou, relatando os desdobramentos da operação: "Foi realizada busca e apreensão na casa do 'humorista'. A esposa foi presa em flagrante por posse de armas de uso exclusivo das Forças Armadas, e 2 veículos de luxo foram apreendidos", apontou. A postagem viralizou rapidamente, gerando uma enxurrada de comentários dos seguidores.



Alguns internautas aproveitaram a ocasião para criticar o ex-brother: "Nego Di conseguiu enganar muita gente fazendo o mínimo, que foi 'ajudar' o estado dele, agora sabemos como. Mas quando teve desastres em outros estados, o bom samaritano não moveu um dedo", comentou um seguidor. Outra pessoa ironizou: "Briga de cachorro grande, vira-lata não se mete".



Por outro lado, houve quem defendesse Nego Di e atacasse o youtuber: "Se fosse fazer uma investigação no Felipe Neto, ele perderia tudo. A diferença é que ele defende o governo atual com unhas e dentes", afirmou uma usuária. Outra completou: "Falou o cara que mandava todo mundo ficar em casa na pandemia e juntava os amigos para jogar futebol e fazer festinha."



Vale lembrar que Nego Di, natural de Porto Alegre, participou do Big Brother Brasil em 2021, sendo o terceiro eliminado do programa com 98,76% dos votos. Após o reality, ele passou a promover rifas em redes sociais, onde "quem compra mais números" ganha o prêmio. Essa prática é alvo da investigação do Ministério Público, que motivou a operação contra ele e sua esposa nesta sexta-feira.