Claudia Alencar Reprodução / Instagram

Publicado 12/07/2024 19:55

A atriz Claudia Alencar celebrou seu 74º aniversário de uma forma inusitada: com uma festa no hospital onde está internada no Rio de Janeiro, devido a uma trombose na perna. A comemoração foi uma surpresa organizada por seus amigos, com direito a bolo red velvet decorado com detalhes em ouro e balões coloridos, trazendo alegria ao quarto da atriz.

Vestida com uma elegante roupa preta e dourada, Claudia posou sorridente ao lado dos convidados. A atriz, que em junho passou por uma cirurgia na coluna, havia recebido alta médica no mês passado após mais de seis meses internada. Conhecida por seus papéis icônicos em novelas como "Tieta" e "Fera Ferida", Claudia mostra resiliência e força em sua recuperação.

Além da celebração do aniversário, Claudia Alencar está empolgada com um novo projeto cinematográfico. Ela se prepara para estrelar um filme baseado na obra de Shakespeare, "Rei Lear". Na adaptação moderna, Claudia interpretará Queen Lear, uma rainha da milícia do Rio de Janeiro. A trama original de Shakespeare gira em torno de um rei que enlouquece após ser traído por duas das suas três filhas ao decidir dividir seu reino entre elas.

A festa no hospital não só marcou uma data especial, mas também evidenciou a gratidão de Claudia pelo carinho e apoio que tem recebido. Seus amigos e fãs continuam a enviar mensagens de força e positividade. Enquanto isso, a atriz se recupera e se prepara para mais um desafio em sua carreira, trazendo à vida uma versão única e poderosa de uma das obras mais famosas da literatura mundial.