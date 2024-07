Zezé Di Camargo e Zilu foram casados por 28 anos - Reprodução: YouTube / Instagram

Zezé Di Camargo e Zilu foram casados por 28 anosReprodução: YouTube / Instagram

Publicado 12/07/2024 21:02 | Atualizado 12/07/2024 21:06

Na última quinta-feira (11), a influenciadora Zilu Godoy, de 64 anos, fez revelações bombásticas em seu podcast “Café com Respostas”. Durante uma conversa com Camila Moura, ex-mulher do ex-BBB Lucas 'Buda', Zilu afirmou que seu irmão, Eliezer Godoy, acobertava as traições do cantor Zezé Di Camargo, de 61 anos, por medo de perder o emprego.



Questionada se "homem acoberta homem", Zilu relembrou um episódio em que seu irmão chegou a buscar a amante de Zezé no aeroporto. “Ele não tinha coragem de me contar. Acho que ele teve medo de perder o emprego, porque tinha um cargo importante [com Zezé]”, comentou Zilu, mostrando o quão profundo era o envolvimento familiar nas questões pessoais.



Zilu contou que, ao confrontar seu irmão sobre a situação, recebeu uma resposta inesperada. “Quando soube, confrontei meu irmão, e ele disse: ‘Ele nunca vai te largar, não é nada sério, é uma qualquer’. Mas não é assim”, desabafou a influenciadora. Zilu e Zezé foram casados por 32 anos, entre 1982 e 2014, e o divórcio foi marcado por batalhas judiciais sobre questões financeiras.



Essa não é a primeira vez que Zilu fala sobre seu conturbado casamento com o sertanejo. Em junho, ela rebateu declarações problemáticas de Zezé, que admitiu ter traído a ex-esposa por 10 anos e afirmou que se casou com Zilu apenas por causa da gravidez. As revelações de Zilu continuam a repercutir e mostrar as facetas de um relacionamento complexo e cheio de segredos.