Kevelin Gomes se manifesta sobre traiçãoReprodução / Instagram

Publicado 13/07/2024 10:40 | Atualizado 13/07/2024 10:42

Kevelin Gomes, apontada como pivô da separação da cantora Iza e do jogador de futebol Yuri Lima, concederá uma entrevista ao programa Domingo Espetacular, da TV Record, que será exibido amanhã (14). No entanto, um take da produtora de conteúdo adulto sorridente já circula na web, gerando uma onda de críticas nas redes sociais.



Nos comentários da imagem, a produtora de conteúdo adulto foi duramente criticada. “Parem de dar palco pra essa mulher, não noticiem nada dela”, pediu uma internauta. Outra seguidora desabafou: “A Iza tinha razão, o que vem pela frente é um show de horrores, verdadeiro circo. Não entra na minha cabeça estarem dando palco para essa mulher”.



A indignação continuou com críticas à emissora. “Detalhe que a Record diz ser uma emissora cristã e a favor da família e tá dando palco para amante!”, disparou uma terceira pessoa. “Deixa a lei do retorno voltar pra ti, quero ver se vai recebê-la com esse sorrisão”, ironizou mais uma.



O nome de Kevelin surgiu na mídia na noite de quarta-feira (10), quando Iza anunciou a separação de Yuri após descobrir o envolvimento dele com a produtora de conteúdo adulto. Em um vídeo no Instagram, a cantora afirmou que recebeu provas da traição e que a amante teria tentado vender os prints por R$ 30 mil.

A jovem negou as acusações e afirmou que ela e Yuri não se encontraram enquanto ele estava com a artista. O jogador do Mirassol e Iza, que está grávida de seis meses, aguardam a chegada de sua filha, Nala. A situação segue causando alvoroço entre os fãs e o público em geral.