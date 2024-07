Luísa Sonza usa a tendência do 'boyfriend blush' - Reprodução do Instagram

Luísa Sonza usa a tendência do 'boyfriend blush' Reprodução do Instagram

Publicado 13/07/2024 12:33 | Atualizado 13/07/2024 12:35

Luísa Sonza não está com paciência para lidar com comentários ofensivos e pretende devolver na mesma moeda! A cantora publicou um vídeo nas redes sociais e mandou um recado para as pessoas que falam mal dela. Desistindo da abordagem doce e amorosa, a loira xingou todos de volta.



Em um vídeo publicado em seu perfil no Tiktok, a famosa compartilhou uma reflexão sincera. “Gente, acabei de sair do show e me veio um pensamento aqui. A galera ‘nossa, sério, eu odeio a Luísa Sonza’ e tinha uma época que eu era tipo: ‘caralho, vamos ser amorosos e tal’”, recordou.



Porém, a famosa já não concorda com seu antigo posicionamento. “Gente, quer saber? Eu odeio vocês tudo de volta. Vocês são uns... Eu odeio todo mundo que me odeia, eu odeio mais, mais vezes mil. Não gosto de vocês, vocês são uns m*rda. ‘Ah, mas a Luísa’, vocês também são uns m*rda, tá?”, declarou.



Por fim, a cantora ainda deixou claro que sua autoestima está em dia. “Na verdade, eu não acho mais uma m*rda. Entendeu? Medicado eu sou ótima. Então... Odeio vocês, vão tomar no c*”, finalizou ela, sorrindo.



Nas redes sociais, o vídeo repercutiu. “Luisa é uma pessoa maravilhosa! Mas vocês não estão preparados pra essa conversa”, afirmou uma fã. “A maturidade de uma criança de 8 anos”, criticou outra. “Já dizia Anitta: Se tá falando mal é por que tá fazendo efeito. Diva”, elogiou uma terceira. “Tá bom linda vai avisando tá bom?”, ironizou mais um.