Luana Piovani recentemente revelou o término de seu namoro com Lucas Bittencourt. Após quase quatro anos juntos, a atriz foi questionada sobre o fim do relacionamento nesta sexta-feira (12) e respondeu sem rodeios, explicando como se sente em relação ao ex-namorado.



Em seu perfil no Instagram, Luana compartilhou um vídeo curtindo uma praia sozinha em Portugal. Deitada em uma pedra e admirando a paisagem enquanto comia amendoins, ela escreveu na legenda: "A cura. Solitude e mar". A cena tranquila contrastava com a curiosidade dos seguidores sobre sua vida amorosa.



Nos comentários, uma seguidora perguntou: "Como você perdeu um homem lindo como aquele?". Luana fez questão de responder: "Não perdi, não, amada, calma aí… a relação estagnou. Foram quase quatro anos. Foi uma linda história. Tenho muito bem guardada", afirmou a ex-mulher de Pedro Scooby, mostrando que não guarda rancor.



Recentemente, a artista também se manifestou em apoio à cantora Iza, após o anúncio do término de seu relacionamento com Yuri Lima. Em seu desabafo, Luana comentou sobre a frequente dificuldade que as mulheres enfrentam em situações semelhantes e expressou sua identificação com Iza, já que também está se tornando uma mãe solo.