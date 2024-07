Leandro Marçal, de Casamento às Cegas, será investigado por estupro - Foto: Reprodução

Leandro Marçal, de Casamento às Cegas, será investigado por estuproFoto: Reprodução

Publicado 13/07/2024 15:42 | Atualizado 13/07/2024 15:43

Parece que a casa caiu para Leandro Marçal, após ser denunciado por Ingrid Santa Rita. A ex-participante do reality show Casamento às Cegas, da Netflix, revelou ter registrado um Boletim de Ocorrência contra o ex-marido, acusando-o de abuso. A notícia foi divulgada neste sábado (13), confirmando que Marçal poderá responder por estupro, violência psicológica e doméstica.



A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Osasco, na Grande São Paulo, iniciou uma investigação contra o ex-reality. Conforme a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), ele poderá responder por estupro, violência psicológica e doméstica. As informações foram publicadas na imprensa, neste sábado (13).

Ingrid Santa Rita utilizou suas redes sociais na última quinta-feira (11) para dar detalhes sobre os abusos que afirma ter sofrido durante seu casamento com Marçal. "O abuso, o estupro, porque essa é a palavra, começou a acontecer a partir do momento em que ele esperava eu dormir para tentar resolver o problema. Mas ele esqueceu que precisava me avisar. Precisava ser consentido, como até então era", destacou Ingrid, visivelmente emocionada.



Em seu relato, a arquiteta afirmou que Marçal a esperava dormir para tocá-la e abusar sexualmente dela. "Acordava com ele me chupando. Com todas as práticas possíveis, numa tentativa insana de resolver o problema. Eu não conseguia reagir aquilo. Sempre me vi como uma mulher muito bem resolvida e falava que isso nunca ia acontecer comigo", desabafou a arquiteta, revelando o impacto psicológico e físico que sofreu.



A ex-Casamento às Cegas também mencionou um episódio em que desmaiou devido ao estresse extremo. "Quando houve a última tentativa, eu fiquei numa posição que fiquei sem entender, porque eu estava assim, eu gritava: não toca mais em mim, não quero que você toque em mim. Bati com as costas na cama e acordei com as minhas duas filhas em cima de mim. Leandro sentado na cama, olhando", contou. Atualmente, ela possui uma medida protetiva e afirma que tudo será tratado juridicamente.