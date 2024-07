Letícia Colin e Michel Melamed - Foto: Webert Belicio/ AgNews

Letícia Colin e Michel MelamedFoto: Webert Belicio/ AgNews

Publicado 13/07/2024 13:09 | Atualizado 13/07/2024 13:09

Letícia Colin, de 34 anos, e Michel Melamed, de 48, não estão mais juntos após nove anos de relacionamento. A notícia, que circula na web, foi confirmada pela assessoria dos artistas na manhã deste sábado (13). Apesar do término, os dois seguem com projetos profissionais em conjunto e mantêm uma relação amigável, priorizando o bem-estar do filho.



A separação foi decidida há alguns meses, mas Letícia e Michel continuam colaborando na adaptação para o cinema da peça “Um Filme Argentino”. O casal, que estava junto desde 2015, é pai de Uri, de 4 anos. Mesmo com o fim da união, ambos demonstram maturidade e profissionalismo, focando nos compromissos artísticos e na criação do filho.



A dupla se conheceu de maneira inusitada quando o ator convidou a famosa para participar do Bipolar Show. “Cheguei e tinha medo, vi aquele homem alto, muito inteligente, achei que ele seria chato. Ele abriu a boca e eu: 'hmm, ele é legal, bonito'", relembrou ela em entrevista ao programa "Sobre Nós Dois", do canal GNT.



“O programa terminou, eu estava calçando meu sapato, ele sentou do meu lado, veio se aproximando em slow motion [câmera lenta], se aproximando do meu rosto assim [e a beijou]. 'O beijo é bom, e agora?! Ele é muito louco, mas talvez ele seja um pouco louco'. Uma semana depois ele me ligou. 'E aí, vamos nos ver de novo?'", contou a artista.

