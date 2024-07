Mansão de Cara Delevingne pega fogo em Los Angeles - Reprodução/Instagram

Mansão de Cara Delevingne pega fogo em Los Angeles Reprodução/Instagram

Publicado 13/07/2024 14:16 | Atualizado 13/07/2024 14:17

Cara Delevingne abriu o coração sobre sua luta contra o vício em drogas e álcool. A modelo detalhou a primeira vez que ficou bêbada e como sua vida mudou a partir de 2022, quando finalmente ficou sóbria. "Sinto que recuperei meu poder", declarou ela em entrevista, visivelmente emocionada com seu progresso pessoal.



A famosa relembrou que era apenas uma criança quando bebeu pela primeira vez, durante o casamento de uma tia. "Fiquei bêbada nesse dia! Eu tinha oito anos, que idade louca para ficar bêbada", contou em uma entrevista sincera ao jornal britânico 'Sunday Times'. Ao longo dos anos, ela recorreu a substâncias entorpecentes para enfrentar momentos difíceis. "Eu costumava pensar que as drogas e o álcool me ajudavam a lidar com a situação. Mas não, me deixavam triste e muito deprimida", revelou.

A decisão de buscar a sobriedade veio após um incidente em 2022, quando foi fotografada visivelmente alterada em um aeroporto após o festival 'Burning Man'. As imagens da artista desorientada viralizaram nas redes sociais, fazendo-a ter um 'choque de realidade'. "Eu me coloquei nessa situação, esse é o meu trabalho, é o que eu faço. Mas, sem isso, eu estaria sóbria agora?", refletiu.



A famosa continua frequentando eventos onde há álcool e drogas, como o "Festival de Glastonbury" em junho. Determinada a não ceder às tentações, ela aproveitou o evento de uma forma inédita. "Meus pés doíam e eu não fiquei acordada até tão tarde, mas foi igualmente divertido. Eu nunca quero que a minha vida mude dessa maneira", afirmou, destacando a importância de manter sua sobriedade.

Ganhando fama inicialmente como modelo, Cara trabalhou para grandes marcas internacionais como Burberry, Chanel e Dior. Sua expressão marcante e estilo único elevaram sua carreira na moda. Em 2012, ela estreou no cinema com um papel no filme 'Anna Karenina'. Em seguida, interpretou personagens icônicos em 'Cidades de Papel' (2015) e 'Esquadrão Suicida' (2016), assim consagrando seu nome também no cinema.