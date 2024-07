Ex-BBB Lumena faz piada com prisão de Nego Di e arranca risadas na web - Foto: Reprodução

Publicado 15/07/2024 09:04 | Atualizado 15/07/2024 09:55

Lumena Aleluia mostrou mais uma vez seu talento para o deboche ao comentar a prisão de Nego Di, seu antigo parceiro no BBB 21. A psicóloga não perdeu a chance de ironizar a situação do comediante, envolvido em um caso desuspeita de estelionato e lavagem de dinheiro, sendo cerca de R$ 2 milhões.



Em um vídeo bem-humorado, Lumena fingiu estar indo pegar dicas de comédia com Nego Di, só para revelar que estava na porta de uma delegacia. "Então, gente, eu tenho o privilégio de fazer aula com um dos melhores comediantes do Brasil. Inclusive, tô chegando aqui para fazer a minha aula de stand-up com meu professor Nego Di", declarou ela.



Os internautas não pouparam comentários sobre a provocação. "Dessa vez ela arrasou!", elogiou um internauta. "Ele finalmente terá uma plateia constante, já que ninguém pode sair no meio do show!", brincou outro. "Essa foi de mestre, Lumena!", apontou um terceiro. "Será que essa história vai mudar o jogo, Lumãe? Agora a planta está aplicando golpes?", perguntou mais uma, fazendo referência aos bordões de Lumena durante o BBB.



Vale destacar que Nego Di foi preso em Jurerê Internacional, Santa Catarina, acusado de lesar centenas de clientes de sua loja virtual. Além do estelionato, ele enfrenta acusações de lavagem de dinheiro, com estimativas que ultrapassam os R$ 2 milhões. Sua esposa, Gabriela Sousa, foi detida e liberada após pagar fiança.