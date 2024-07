Simone Mendes dedica música para Iza e detona o ex-namorado Yuri Lima - Foto: Reprodução

Simone Mendes dedica música para Iza e detona o ex-namorado Yuri LimaFoto: Reprodução

Publicado 15/07/2024 09:34 | Atualizado 15/07/2024 09:35

A Simone Mendes fez questão de demonstrar apoio à Iza durante um show e mandou um recado para Yuri Lima por meio de uma música. A canção falava sobre homens que não sabem valorizar mulheres, algo que o jogador do Mirassol teria feito com a artista. Recentemente a cantora revelou o fim de seu relacionamento com o rapaz e a traição por parte dele, de quem espera uma filha.



“‘Que ser o bichão, agora engole calado outro valorizando o que era pra você, meu filho, ter valorizado’. Essa música é pra Iza, né? Só essa frase: ‘Primeiro passo para ser homem, aprende a tratar direito uma mulher”, iniciou Simone Mendes, apoiando a cantora durante seu próprio show.



Ela seguiu com o pronunciamento: “É que eu não aceito colocar dedo na minha cara, eu sou mulher demais para engolir sapo calada. Vacilou, me perdeu. quer mudar, é tarde. Vai embora da minha vida, ou você quer que eu chame um táxi?”, finalizou ela, seguindo com a música.



Nas redes sociais o breve pronunciamento repercutiu. “Chico moedas deve está feliz neste momento”, ironizou uma internauta. “Achei bem desnecessário ficar tocando na ferida alheia”, criticou outra. “Azar no amor e azar no jogo. Ninguém sabia quem é esse jogador de série B e agora será o ex da Iza”, apontou uma terceira. “Bem que Iza avisou que isso iria virar um circo” afirmou mais uma.