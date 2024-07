Shannen Doherty que morreu ao 53 anos e Jason Priestley, que vivia seu irmão gêmeo Brandon em ’Barrados no Baile’ - Foto: Reprodução IMDB

Publicado 14/07/2024 15:34 | Atualizado 14/07/2024 15:59

Famosa por interpretar na década de 90 a personagem Brenda Walsh em “Barrados no Baile”, a atriz Shannen Doherty morreu neste sábado (13), aos 53 anos, após lutar durante anos contra um câncer de mama descoberto em 2015. Só que antes de seu falecimento, a famosa fez uma extensa lista de pessoas que ela não gostaria que comparecessem ao seu funeral.



Em sua participação no podcast “Let’s Be Clear”, Shannen revelou que existem algumas pessoas que ela não faz questão que lhe digam um último Adeus. "Há muitas pessoas que eu acho que vão aparecer e que eu não quero que estejam lá", iniciou a atriz.



Doherty deixou seu melhor amigo, o corretor imobiliário Chris Cortazzo, responsável pelo seu testamento e pelos preparativos de seu sepultamento. Ela ainda expressou a ele seu desejo de não querer por perto pessoas de quem ela não gosta, prestando condolências em seu sepultamento.



“Não os quero lá porque as razões para vierem não são necessariamente as melhores. Tipo, eles realmente não gostam de mim – e eles têm seus motivos, e isso é bom para eles. Mas, na verdade, eles não gostam de mim o suficiente para ir ao meu funeral”, afirmou.



A atriz só não fez uma lista, pois, segundo ela, seriam muitas personas non gratas para o amigo barrar no dia.



“Não quero que as pessoas chorem ou digam em particular: ‘Graças a Deus, aquela vadia está morta agora”, disparou e emendou. “Esta é a lista mais curta e está melhor. Não posso lhe dar uma lista de pessoas que não quero, porque é muito longa”, brincou.





Demissão de 'Barrados no Baile' no auge do sucesso

Ícone da televisão norte-americana nos anos de 1990, Shannen Doherty, que deu vida à Brenda Walsh em 'Barrados no Baile', foi desligada da série no fim de sua quarta temporada.



O responsável por sua demissão foi o produtor Aaron Spelling, pai de Tori Spelling, que interpretou a Donna no drama teen que foi ao ar de 1990 a 2000.

Além dos constantes atrasos nas gravações, os desentendimentos com colegas de elenco teriam sido um dos fatores cruciais para a demissão Doherty.



Vale lembrar que, em janeiro deste ano, 30 anos após sua saída do seriado, a famosa confirmou essa história no podcast de Jason Priestley, ator que interpretou Brandon, seu irmão gêmeo em ‘Barrados no Baile’. "Eu definitivamente passei por muitas dores de crescimento naquele programa. Houve momentos lindos para mim e momentos realmente difíceis para mim."