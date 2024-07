Cleo e o marido, Leandro D'Lucca - Marcelo Sá Barretto e Leo Franco / Agnews

Publicado 15/07/2024 10:34 | Atualizado 15/07/2024 10:38

Leandro Dlucca, marido da atriz e cantora Cleo, utilizou suas redes sociais para esclarecer a ausência na viagem da esposa para Atins, na região dos Lençóis Maranhenses. O empresário está em recuperação de um acidente de skate e revelou que seu estado de saúde não permite viagens de avião. Ele também destacou a importância de respeitar as individualidades dentro do relacionamento.



"Eu não ia responder essas perguntas, mas vieram algumas. Falando a real, dá meio preguiça de responder. Um relacionamento que tem combinados, tem estrutura e tem base acontece de que, às vezes, uma pessoa quer fazer uma balada e outro não quer", iniciou Leandro nos stories do Instagram.

"Às vezes, a pessoa quer viajar e o outro não quer. Normal, está tudo certo. Isso é ter um relacionamento bom, entendeu? Não deixa as situações complicadas, chatas... Nesse caso, a Cleo foi para um aniversário no Maranhão e eu não pude viajar por causa da cabeça", explicou.



Em junho, o marido de Cleo sofreu uma queda de skate que resultou em traumatismo craniano e hemorragia interna. Ele já havia mencionado anteriormente que um dos efeitos colaterais dos medicamentos que toma — um anti-convulsionante — é a dificuldade em lembrar palavras. A recuperação impede atividades que possam agravar seu estado, como voar de avião.



Por fim, Leandro aconselhou seus seguidores: "Qual é a dica? Tenha seu combinado, faça uma base forte e façam as coisas que queiram fazer. Obviamente, com respeito. Por isso, há os combinados. Por mais que você ame a pessoa, não dá para fazer tudo junto em 24 horas", refletiu.

"A gente ama estar junto, mas, às vezes, não rola. Às vezes, ela quer fazer uma coisa, eu quero fazer outra e está tranquilo. Não pega nada, tá ligado?. Cleo já chegou, já estamos juntos e vai rolar um rango aqui em casa. A gente se ama e é louco um pelo outro", encerrou.