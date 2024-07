'Previsão' diz que Sasha engravidará nos próximos três anos: 'Tá feliz, né, Xuxa?' - Reprodução Instagram

Publicado 15/07/2024 11:47 | Atualizado 15/07/2024 11:48

Na manhã desta segunda-feira (15), Sasha Meneghel e João Lucas Figueiredo estiveram no programa “Encontro”, comandado por Tati Machado e Valéria Almeida. Durante a participação, o casal abriu o coração sobre o casamento e os novos rumos em suas carreiras, inclusive a transição musical do artista que chamou a atenção de muitos.



No programa da Globo, João Lucas compartilhou a grande mudança que está vivenciando ao deixar a música gospel para investir na carreira pop. Ele se juntou a outros artistas que seguiram um caminho semelhante, como Priscilla Alcântara.

"Foi muito desafiador. Acho que toda mudança, que tira a gente da nossa zona de conforto, é desafiador, mas eu nunca estive tão feliz sabe? Tão satisfeito com o que eu tô fazendo, com o que eu tô vivendo", afirmou o cantor, mostrando empolgação com o lançamento de “Meu Bem”, cuja gravação inclui cenas do casamento do casal em 2021.



João Lucas destacou a liberdade artística que está experimentando nessa nova fase. "As possibilidades de poder ser livre na minha arte, na música, na forma que eu quiser me expressar, seja dançando, cantando, seja na moda também, acho que isso tudo tem sido muito especial", detalhou.

"E poder me comunicar com pessoas, né? Acho que a música é serviço, entretenimento é um serviço. Então, poder servir as pessoas com algo que você acredita, não tem nada melhor", acrescentou ele.



Em maio, João Lucas e Sasha Meneghel celebraram três anos de união. “Minha melhor amiga, o amor da minha vida (…) Esses foram os melhores 3 anos da minha vida, foram 3 anos olhando pra você e pensando: ‘caraca, eu sou casado com a pessoa que eu mais amo nessa terra’. Que bom que nessa vida, curta e cheia de desafios a gente se encontrou tão cedo”, declarou o cantor em seu Instagram.