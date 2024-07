Mel Maia é barrada em balada de Paris por causa de roupa: 'Decote' - Foto: Reprodução

Publicado 15/07/2024 15:11 | Atualizado 15/07/2024 15:28

Mel Maia está aproveitando uma viagem à Paris, na França, mas nem tudo são flores! A atriz compartilhou com os seguidores que foi barrada em uma balada. Embora não tenham especificado o motivo, tudo indica que a roupa da artista foi considerada inapropriada para o estabelecimento.



Em seus stories do Instagram, a famosa desabafou sobre o perrengue chique. “Gente simplesmente no lugar que a gente topou ir agora de primeira, a gente não pode entrar por causa da roupa. Eu acho que é por causa do top, mas a Lívia tá de boa, ela tá só com decote agora será que é por causa do meu top?”, iniciou.



Nas imagens, a famosa usava um top preto decotado, deixando a barriga de fora, e uma calça da mesma cor. Já a sua amiga, que a acompanhou no passeio, usava um cropped preto tomara que caia. “Eu não sei gente, será por causa do cabelo? O que tem de errado?”, questionou.



Livia, amiga de Mel Maia, acredita que foram barradas apenas por serem latinas. “O cara falou assim, ‘peraí que eu vou checar se vocês dois podem entrar. É, vocês dois não podem entrar’. Por que? ‘Talvez por causa da roupa né?’ Falou assim mesmo”, detalhou a influenciadora, surpresa.



Nas redes sociais, o assunto repercutiu. “Dress Code. Justo”, apontou um internauta. “Ah parece que tá até sem salto, aí que eles não deixam mesmo”, revelou outra. “Tá pensando que tá no Brasil é?”, ironizou um terceiro. “Que loucura gente, sinceramente”, espantou-se mais uma.