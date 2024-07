Maiara surpreende os fãs ao transformar visual e surgir morena - Reprodução / Instagram

Maiara surpreende os fãs ao transformar visual e surgir morenaReprodução / Instagram

Publicado 15/07/2024 17:05 | Atualizado 15/07/2024 17:07

Maiara, da dupla com Maraisa, tem deixado seus fãs em alerta nas redes sociais. Após uma drástica perda de peso de cerca de 45 kg, a cantora tem exibido um comportamento que preocupa seus seguidores. Nos últimos dias, suas aparições públicas e atitudes fora do comum geraram uma avalanche de comentários, evidenciando a preocupação de quem acompanha sua carreira.



Nesta segunda-feira (15), um vídeo viralizou mostrando Maiara no camarim, ao lado da irmã, assistindo a uma fã se apresentando. No entanto, o que mais chamou a atenção foi a expressão apática da cantora, que parecia estar sob efeito de medicamentos. A cena rapidamente gerou discussões e especulações sobre o estado de saúde da artista.



A preocupação dos fãs ficou evidente. “Eu tô realmente preocupada com a Maiara gente, olha como ela está no vídeo, parece que não está linda, tá perdida”, afirmou uma seguidora. “Ela deve estar enfrentando uma barra, parece que está em nárnia”, apontou outra. “Eu tenho muito medo do que pode acontecer com ela se continuar assim”, declarou uma terceira.



Recentemente, Maiara foi alvo de comentários ao exibir sua barriga trincada durante um show no Santa Isabel Rodeio Fest, em São Paulo. Na ocasião, a “magreza exagerada” foi o foco das críticas. “O problema não é ela estar magra, é ela estar MUITO magra, com cara abatida e semblante triste”, observou um fã. Desde a morte de Marília Mendonça, amigos próximos e fãs notaram uma mudança drástica no comportamento da artista.