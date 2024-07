Ana Hickmann - Reprodução/Instagram

Publicado 15/07/2024 16:12 | Atualizado 15/07/2024 16:16

A apresentadora Ana Hickmann, de 43 anos, respira aliviada após a Justiça de São Paulo suspender uma dívida de quase R$ 2 milhões cobrada pela financeira Valecred. A informação foi confirmada por este colunista nesta segunda-feira (15). A ação, que corria na região de Tatuí, no interior de São Paulo, havia gerado grande preocupação, mas agora encontra-se paralisada até a conclusão do processo.



De acordo com a assessoria da apresentadora, a decisão judicial veio após uma perícia policial comprovar que as assinaturas presentes em diversos contratos não foram feitas pela apresentadora. "O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu o processo de cobrança da Valecred contra Ana Hickmann, no valor de R$1.761.709,03", esclareceu a equipe em nota.

"No início do mês, o Instituto de Criminalística de São Paulo concluiu, nos autos do Inquérito Policial em trâmite pelo DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais), que as assinaturas em diversos contratos e documentos não provieram do punho da empresária. Por conta disso, a juíza afirma 'grave risco na continuidade da execução' e suspende a cobrança até o final da apuração do processo", encerrou a assessoria.

Vale ressaltar que, em dezembro de 2023, já havia sido noticiado que a Valecred cobrava Ana Hickmann por um empréstimo de R$ 1,543 milhão concedido em setembro de 2022. A empresa tentou apreender boa parte do patrimônio da apresentadora, incluindo sua mansão e rendimentos publicitários, mas não obteve sucesso.



A situação se complicou ainda mais para a Valecred, que destacou em sua ação 17 processos diferentes contra a famosa e suas empresas, acumulando R$ 11,323 milhões em dívidas. Os advogados da financeira argumentaram que o arresto dos bens era necessário para garantir o pagamento das dívidas. No entanto, a juíza Ana Laura Correa Rodrigues decidiu que, sem provas de ocultação de patrimônio, o pedido de apreensão era inadequado.