Regina DuarteFoto reprodução Internet

Publicado 15/07/2024 16:30 | Atualizado 15/07/2024 16:38

Regina Duarte, de 77 anos, publicou nesta segunda-feira (15) uma retratação pública após ser processada por Janaina Diniz Guerra, filha da falecida atriz Leila Diniz. A ação judicial foi movida devido ao uso indevido de uma foto da artista em um vídeo postado por Regina em suas redes sociais. O Tribunal determinou que a mesma apagasse a postagem e pagasse uma indenização de R$ 30 mil.



A foto em questão, tirada em 13 de fevereiro de 1968, retratava Leila Diniz e outros artistas durante uma manifestação contra a censura imposta pelo AI-5. Segundo Janaina, a imagem foi usada por Regina fora de contexto, insinuando apoio de Leila à Ditadura Militar. A juíza Keyla Blank, responsável pelo caso, confirmou parte do pedido, exigindo a exclusão do post e uma retratação pública.



Agora, Regina se pronunciou sobre o caso: "Retrato-me aqui agora, em consequência de uma publicação que fiz no Instagram. O vídeo incluía a emblemática foto em que aparece minha amiga Leila Diniz, uma das mais queridas atrizes deste país", iniciou.

Ela explicou que sua intenção era homenagear a luta das atrizes pelos direitos democráticos e pela liberdade de expressão, e não apoiar o regime militar. "Apaguei o vídeo em 10 de março de 2024 e hoje, aqui e agora, penitencio-me por ter usado uma imagem captada em 1968 referindo-se, no vídeo, a um movimento das brasileiras em 1964", declarou.

A famosa ainda destacou que jamais imaginou que alguém pudesse interpretar seu post de forma negativa ou sentir-se prejudicado. A sentença, homologada pela juíza Keyla Blank, foi publicada integralmente na postagem de retratação.