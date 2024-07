Em meio a viagem, Rico Melquiades e Matheus Freire anunciam término - Foto: Reprodução

Em meio a viagem, Rico Melquiades e Matheus Freire anunciam término Foto: Reprodução

Publicado 15/07/2024 13:24 | Atualizado 15/07/2024 13:25

A coluna já perdeu a conta de quantas vezes Rico Melquiadas anunciou o término de seu namoro. Porém, o campeão de A Fazenda voltou a compartilhar o fim de seu relacionamento com Matheus Freire. O término aconteceu há 20 dias, mas ele decidiu revelar a notícia apenas no último fim de semana, quando já havia assimilado a separação.

"Como sou uma pessoa pública, devo uma satisfação a vocês. Estou solteiro há mais de 20 dias," contou ele, explicando o motivo do atraso na divulgação.



O famoso explicou que, ao contrário de outros términos, desta vez não se sente devastado. "Não estou chorando como das últimas vezes. O que eu tinha para chorar, já chorei. Nas últimas semanas, estava gravando bem menos, porque estava muito triste, muito mal," desabafou.



Rico também falou sobre a intensidade com que vive seus relacionamentos. "Quando entro em um relacionamento, entro de cabeça. Não sou como blogueiros que acabam o relacionamento em um dia e depois, no outro dia já está, feliz, viajando com amigos," afirmou.

Em seguida, ele destacou a diferença entre sua postura e a de outros influenciadores. "Vivo o luto (do fim) do relacionamento. Tem 20 dias e, hoje, estou um pouco melhor. A cada dia, a gente vai ficando melhor. Cada um vai seguir a sua vida", detalhou.



Rico e Matheus estavam juntos desde o início de 2022, com uma relação marcada por idas e vindas. Este é o quarto rompimento do casal, sendo o último ocorrido em fevereiro deste ano, com uma reconciliação em março. Agora, ambos seguem caminhos separados, enquanto os fãs aguardam os próximos capítulos das vidas de seus ídolos.

Nas redes sociais, o término repercutiu e o ex-Fazenda recebeu diversas críticas. “Ai pelo amor de Deus, eu tô com dor de cabeça”, detonou uma seguidora. “Ninguém tá interessado em saber. Até a próxima!”, ironizou outro. “Sinceramente? É um mico as páginas continuarem postando isso!”, opinou um terceiro. “De novo? Agora qual a novidade?”, questionou mais uma.