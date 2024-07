Yasmin Brunet - Reprodução do Instagram

Publicado 15/07/2024 12:00 | Atualizado 15/07/2024 12:05

Yasmin Brunet publicou um breve desabafo sobre decepções nas redes sociais e preocupou os fãs. A ex-BBB se mostrou extremamente decepcionada com alguém próximo, além de se culpar pela situação. No entanto, a influenciadora não citou nomes e pediu que os seguidores não ataquem ninguém.



Em seu perfil no X, antigo Twitter, a ex-sister desabafou sobre o caso. “Se decepcionar com quem vc confiava eh f*da, p*q.”, iniciou. “Quando você vê que as ‘brincadeiras’ de fato eram verdades tudo muda”, garantiu a modelo, dando a entender que teve uma decepção recente.



Antes que os fãs começassem a teorizar sobre quem a famosa estava falando ou o que de fato teria acontecido, ela adiantou: “Nada demais gente, só um desabafo porque sou muito otária mesmo”, revelou, se autocriticando pelo ocorrido.



Por fim, ela fez um breve apelo aos seguidores: “Tropinha, por favor, não joguem h*te em ninguém”, pediu a ex-participante do BBB 24, adicionando um emoji de coração para finalizar a declaração.