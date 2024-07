Luana Piovani detona Pedro Scooby: 'Não paga nem 50% das despesas' - Reprodução / Instagram

Luana Piovani detona Pedro Scooby: 'Não paga nem 50% das despesas'Reprodução / Instagram

Publicado 15/07/2024 12:31 | Atualizado 15/07/2024 12:34

Luana Piovani voltou a causar nas redes sociais ao comentar sobre o reality show “Casamento às Cegas”. A quarta temporada da atração da Netflix vem dando o que falar, com muita repercussão negativa, e a atriz também decidiu se pronunciar brevemente.



Em seus stories do Instagram, a ex-mulher de Pedro Scooby compartilhou a sugestão que recebeu de um internauta. “Chega de casamento às cegas chegou a hora do divorcio às claras um reality judicial que acompanhará as principais audiências de divórcios”, iniciou o usuário em post compartilhado pela famosa.



Em seguida, ele detalha como seria o andamento dos episódios da “nova atração”: “Com retrospectiva de todo o casamento mostrando que todo sonho pode se tornar um pesadelo”, acrescentou.



Em resposta, outro internauta planejou a abertura do reality show imaginário. “Edição enche a tela com imagens do começo do namoro e casamento, ao estilo

Páginas da Vida (novela)”, declarou.



Nas redes sociais, a sugestão do programa divertiu os internautas. “Não assisto casamento às cegas, mas o divórcio às claras assistiria sem sombras de dúvidas”, brincou uma seguidora. “Imagine a Luana e a Mara Maravilha apresentando juntas esse programa... Audiência na certa e barraco é que não iria faltar”, ponderou outra.



Já algumas pessoas lamentaram a brincadeira. “Sugestão de péssimo gosto. A separação de um casal é sempre muito cansativo emocionalmente e desgastante. Só quem atua na área de família entende o quanto é doloroso o processo de divórcio. Isso sem contar quando há filhos envolvidos na separação”, detonou mais uma.