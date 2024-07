Após 'problema' com pensão, Militão dá aliança de 80 mil para namorada - Foto: Reprodução

Após 'problema' com pensão, Militão dá aliança de 80 mil para namoradaFoto: Reprodução

Publicado 15/07/2024 19:21 | Atualizado 15/07/2024 19:23

A relação entre Éder Militão e Tainá Castro deu um salto significativo! Em meio a boatos de noivado após aparecerem com alianças de ouro, o jogador de futebol e a influenciadora decidiram oficializar a união. Segundo a assessoria do atleta, o casal já está casado, selando a relação que começou a atrair a atenção do público em maio deste ano.



A equipe do ex-namorado de Karoline Lima confirmou a informação, mas tudo indica que o atacante prefere não divulgar detalhes sobre sua vida pessoal. Embora os rumores sobre o casamento já circulassem nas redes sociais, a confirmação veio somente agora, dando o que falar nas redes sociais.

“Karol se prepare... Eder deve está programando tomar a guarda da Cecília”, declarou uma internauta em referência à filha do atleta com a ex-namorada. “Futuramente ela vai ser divorciada pela 2ª vez, porque infelizmente sabemos onde isso vai dar”, afirmou outra. “Engraçado. No caso da Karoline, ela se mudar pro RJ é uma maluquice porque seria por uma ‘aventura de amor’”, ironizou mais uma.



Recentemente, Militão e Tainá foram vistos usando alianças de ouro amarelo 18 quilates da grife Van Cleef & Arpels, avaliadas em R$ 80 mil cada. A ostentação dos anéis gerou ainda mais especulações sobre o compromisso sério do casal. "Foi um passo natural para eles", disse uma fonte ligada ao jogador.



Especula-se que Tainá esteja se preparando para se mudar para a Espanha, onde Éder reside atualmente. Ela levará seus dois filhos, Helena, de 4 anos, e Matteo, de 3, frutos de seu relacionamento anterior com o jogador Léo Pereira.

Éder e Tainá assumiram publicamente o relacionamento em maio deste ano, já Karoline Lima está com o jogador do Flamengo desde o fim do ano passado. Junto com Militão, a modelo é mãe da pequena Cecília, que completou 2 anos no dia 10 de julho.