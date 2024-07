Influenciador foragido deixa resquícios de bebida alcoólica em carro - Foto: Reprodução

Publicado 15/07/2024 18:33 | Atualizado 15/07/2024 18:34

Nesta segunda-feira (15/7), a Polícia Civil revelou que encontraram resquícios de bebida alcoólica no carro de Vitor Vieira, responsável pelo atropelamento fatal de Fábio Toshiro no último sábado (13) no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. O influenciador digital fugiu do local sem prestar socorro à vítima, agravando ainda mais a situação.

A perícia identificou manchas de vinho nas partes internas e externas da BMW de Vieira, inclusive na porta do veículo de luxo. Apesar disso, as cinco mulheres que estavam com ele no momento do acidente alegaram que ele não havia consumido álcool. A contradição entre os vestígios encontrados e os depoimentos das testemunhas levanta questões sobre o que realmente aconteceu naquela noite trágica.

Imagens de uma câmera de segurança capturaram o momento exato do atropelamento. Fábio Toshiro atravessava a rua com sua esposa quando foi atingido pelo carro de Vieira. O casal tinha acabado de fazer check-in em um hotel próximo e saído para um passeio. A colisão foi tão violenta que o corpo de Toshiro foi arremessado para dentro do carro de Vitor, que, segundo testemunhas, retirou a vítima inconsciente e a deixou no chão antes de fugir.

A Justiça emitiu um mandado de prisão para Vitor Vieira, que agora é considerado foragido. A BMW foi apreendida após ser encontrada em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. O Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações sobre o paradeiro do influenciador. A investigação está a cargo da 42ª DP, que continua em busca de justiça para a família de Fábio Toshiro.