Xuxa durante o programa 'Bar do Gogó', do Multishow, no último mês de junhoBlad Meneghel

Publicado 15/07/2024 20:31 | Atualizado 15/07/2024 20:42

Xuxa Meneghel começou a semana cheia de energia com um intenso treino de boxe na academia, compartilhando tudo em seu perfil nas redes sociais nesta segunda-feira (15). Vestida com um conjunto de top e shorts preto, a apresentadora mostrou sua determinação ao desferir uma série de socos nos aparadores do professor.



"Eu no meu dia mais calminha", ironizou a Rainha dos Baixinhos no vídeo, arrancando risadas dos fãs. "Pra começar a semana com tudo...", acrescentou ela na legenda, deixando claro que a energia está lá em cima logo no início da semana. A famosa provou que mantém a forma e a disposição.



Os seguidores não pouparam elogios à loira, que sempre foi uma inspiração para muitos. "Linda e talentosa. Que corpo é esse, mulher?", perguntou um fã impressionado. "Que lindo te ver focada! Uma inspiração!", declarou outro, disparando elogios.



Com uma rotina que alia trabalho e exercícios físicos, mesmo após tantos anos de carreira, Xuxa costuma compartilhar detalhes da vida saudável nas redes sociais. Recentemente, a artista divulgou um treino com a filha Sasha Meneghel, de 25 anos, e a cachorrinha Doralice. O pet da famosa chegou a ganhar um colchonete próprio para acompanhar os exercícios em família.