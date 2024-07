Lumena volta a zombar de Nego Di: 'Está rifando o c* na cadeia' - Foto: Reprodução

Lumena Aleluia não deixou passar em branco a prisão do ex-colega do BBB 21, Nego Di. Na noite desta segunda-feira (15), a ex-BBB usou as redes sociais para publicar um vídeo onde debochava do influenciador digital, preso por estelionato no último domingo (14).

"Nego Di não aprende a lição mesmo, não é?", brincou Lumena em um trecho retirado de um podcast em que participava, arrancando risadas dos presentes. O apresentador não hesitou em alimentar a piada: "É mesmo? O que é que ele fez?", perguntou ele. "Já está fazendo outra rifa", afirmou a ex-sister. "Está rifando o c* dele na cadeia", completou, dando o que falar nas redes sociais.

“O Lu (risos) sei q vcs sao amigos, mas tu se prepara quando esse macho sair da cadeia”, afirmou uma fã. “Os advogados da Lumena indo pelo mesmo caminho dos advogados da Fontenelle e vivendo na base do Rivotril, pressão batendo 18 por 11”, ironizou outro. “Nossa, que pesado. Continua”, brincou um terceiro.



Poucas horas após a prisão de Nego Di ser divulgada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Lumena já estava pronta para transformar a situação em comédia. A ex-BBB surpreendeu seus mais de 600 mil seguidores ao postar um vídeo caminhando em direção a uma delegacia. "Então gente, eu tenho o privilégio de fazer aula com um dos melhores comediantes do Brasil, inclusive, estou chegando aqui [na cadeia] para fazer minha aula de stand up com meu professor Nego Di", ironizou ela.



A prisão de Nego Di foi resultado de uma investigação sobre a loja "Tadizuera", da qual ele era proprietário. A empresa prometia produtos a preços muito abaixo do mercado, mas os clientes nunca recebiam suas compras, causando um prejuízo de R$5 milhões. Além disso, o humorista e sua esposa estão sendo investigados por lavagem de dinheiro, suspeitos de terem lavado cerca de R$2 milhões através de rifas virtuais ilegais no Instagram.