Nicole Bahls foge de vaca durante ensaio fotográfico e diverte seguidores Foto: Reprodução

Publicado 16/07/2024 09:12 | Atualizado 16/07/2024 09:16

Na última segunda-feira (15), Nicole Bahls protagonizou um momento inusitado em seu sítio no interior do Rio de Janeiro. Apaixonada pelos animais que cria, a modelo de 38 anos precisou fugir de Anitta, uma de suas vacas de estimação, enquanto tentava fazer um ensaio fotográfico. Nicole compartilhou o vídeo nas redes sociais, divertindo seus seguidores com a cena.



O incidente ocorreu quando Nicole entrou no curral para fotografar com suas vacas, mas Anitta não estava em um bom dia. Ao perceber a presença da ex-participante de A Fazenda, a vaca correu atrás dela, forçando Nicole a escapar rapidamente. "Ih, hoje ela está atentada. Para, Anitta, vai me machucar. Eita!", exclamou a modelo no vídeo enquanto tentava se afastar da vaca.



Mais tarde, Nicole explicou que o comportamento das vacas poderia ser uma reação de ciúmes ao vê-la com outras pessoas. "Ela está estressada", defendeu a dona da vaca, contando que os animais também correram atrás de seus amigos que estavam no sítio. A modelo aproveitou para tranquilizar seus seguidores, afirmando que apesar do susto, tudo terminou bem.



Conhecida por dar nomes de celebridades a seus animais, Nicole Bahls possui um verdadeiro zoológico de estrelas em seu sítio. Além da vaca Anitta, ela tem outra vaca chamada Camila Queiroz, um peru chamado Carmo Dalla Vecchia, e o ganso Zé Vaqueiro, entre outros. A criatividade da modelo não passa despercebida e continua a encantar e divertir seus fãs.