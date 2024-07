Heloisa Rosa curte comentários sobre prisão do marido, mas não se pronuncia - Reprodução / Instagram

Heloisa Rosa curte comentários sobre prisão do marido, mas não se pronunciaReprodução / Instagram

Publicado 16/07/2024 10:10

A Justiça dos Estados Unidos determinou que Marcus Grubert, filho do conhecido pastor Irineo Grubert e marido da cantora gospel Heloísa Rosa, compareça a um tribunal na Flórida nesta terça-feira (16). O rapaz é acusado de ter abusado de uma criança de seis anos, conforme divulgado pela ONG Hope & Justice Foundation.



A decisão veio após a família da vítima solicitar uma medida protetiva. Grubert chegou a ser preso em maio deste ano, llogo após ter dois pedidos de habeas corpus negados pela justiça americana.

Em 25 de junho, entretanto, as medidas protetivas que haviam sido estabelecidas foram derrubadas por um pedido da promotoria para arquivar o caso. Com isso, Marcus foi posto em liberdade.



A prisão de Marcus Grubert ocorreu no final de maio, após ele ser procurado pela polícia desde abril do ano passado, quando o suposto abuso aconteceu. A notícia abalou a comunidade religiosa e os fãs de Heloísa Rosa, que ainda não se pronunciou sobre o caso.