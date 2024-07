Raphael Logam como Evandro na série Impuros - Divulgação / Star+

Publicado 16/07/2024 10:35 | Atualizado 16/07/2024 10:38

Raphael Logam está cansado de interpretar bandidos e não esconde isso de ninguém seu desinteresse em vilões rasos. "Só cara de mau e segurar arma não rola para mim, tem que ter um propósito", afirmou o ator, referindo-se aos papéis de criminoso que marcaram sua carreira. Apesar da saturação, ele continua como o traficante Evandro na série "Impuros", que acaba de ser renovada para a sexta temporada.



"Eu neguei por cinco anos trabalhos desse tipo, produtores de elenco me ligavam e era sempre mais do mesmo. Até que chegou a proposta do Evandro, com uma curva dramática que me colocou em outro patamar. Quando ele morrer, morreu para mim. Será meu último criminoso", garantiu ele em entrevista. A quinta temporada da série estreia no Disney+ em 24 de julho, consolidando seu maior sucesso.



Atualmente, Raphael Logam se desdobra em personagens de diferentes índoles. Além de Evandro, ele interpreta o vilão sem escrúpulos Hans em "Família É Tudo" (Globo) e o honesto carcereiro Jesus Pedra na série do Globoplay "O Jogo Que Mudou a História". "O Jesus tem caráter. O Evandro vive nesse mundo da favela, mas não o considero um malvadão. Com o tempo é que ele vai sendo dominado", ponderou.



O famoso também refletiu sobre suas raízes e sonhos. "Nosso sonho enquanto preto e favelado é salvar nossa família, fazer nossa mãe parar de trabalhar, pois ela já suou sangue demais", comentou. Apesar de seu sucesso, ele reluta em afirmar que "a favela venceu": "Isso não se encaixa para mim. Quem está vencendo sou eu, a favela ainda passa pelos mesmos problemas", explicou o ator.