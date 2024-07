Maiara e Maraisa fazem cara de poucos amigos em entrevista: 'Antipatia' - Foto: Reprodução

Maiara e Maraisa fazem cara de poucos amigos em entrevista: 'Antipatia' Foto: Reprodução

Publicado 16/07/2024 11:23 | Atualizado 16/07/2024 11:25

A paciência já não tem sido uma virtude da dupla Maiara e Maraisa, que protagonizaram uma nova polêmica! Em um vídeo que está viralizando nas redes sociais, as irmãs não hesitaram em confrontar o público durante show. Nas imagens que circulam nas redes sociais, as cantoras surgiram visivelmente irritadas, respondendo aos comentários dos presentes.



“Nossa, que saco, tudo o que eu falo agora é indireta. P*ta que pariu, gente. Eu só estou cantando, fazendo o show, falando as falas que eu faço em todo show. Parem de me encher o saco”, disparou uma das irmãs, frustrada com os rumores. No vídeo, porém, não é possível afirmar qual delas disparou os xingamentos.

A reação das famosas não passou despercebida, gerando uma onda de críticas nas redes sociais. “Nossa, não pago um centavo do meu dinheiro suado pra ir no show dessas garotas. Falta maturidade da parte delas“, reclamou uma internauta. “Ah, a pessoa é pública, vive essa bagunça de relacionamento, mostra a vida ‘apaixonada perfeita’ todinha e não aguenta o povo comentar! Duas insuportáveis, as duas e eu falo mesmo tô nem aí!”, detonou outra.



Vale lembrar que, recentemente, Maraisa confirmou o fim de seu noivado com o empresário Fernando Mocó, surpreendendo os fãs. Além da polêmica entorno do fim do relacionamento, internautas ainda se preocupam em comentar o emagrecimento de Maiara, que divide opiniões nas redes sociais.